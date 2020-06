Totens com álcool gel serão instalados em pontos de Parobé

Em mais uma iniciativa para reforçar as ações preventivas de combate ao coronavírus, Parobé está adotando uma medida pioneira na região: a utilização de totens com álcool em gel em locais públicos e com aglomeração de pessoas. Para receber essa iniciativa, a primeira unidade foi instalada na Praça Primeiro de Maio.

No total, a secretaria Municipal de Saúde adquiriu 20 equipamentos, que fazem a assepsia das mãos de usuários com álcool em gel 70%. Os totens serão distribuídos em pontos estratégicos da cidade, como nas unidades básicas de saúde, na Farmácia Municipal, na Vigilância em Saúde, prefeitura e no Sine. O equipamento é de fácil utilização e importante nas ações de higienização; com os pés, o usuário aciona um botão que faz funcionar o sistema para utilização do álcool em gel. A ausência de contato diretamente com a máquina permite que aumentem as chances de uma boa higienização.

Segundo o prefeito Diego Picucha, a aquisição do equipamento auxiliará na higienização da população que busca atendimento no serviço público, garantindo a segurança do cidadão e dos servidores públicos, reduzindo a possibilidade de contaminação e transmissão em decorrência da Covid-19. "São muitos os cidadãos que precisam, mesmo diante de uma pandemia, acessar os serviços públicos presencialmente. Desta forma, precisamos garantir o máximo de segurança a essas pessoas. Pensando nisso a secretaria tem criado estratégias e somado esforços para amenizar os riscos a população", destaca o prefeito.

A higienização das mãos está entre as principais medidas de combate ao novo coronavírus. Especialistas apontam para a necessidade de realização de limpeza com água e sabão, ou álcool em gel com concentração de 70%.