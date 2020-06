Atendimento às crianças tem queda em Santa Cruz do Sul

Os atendimentos no Centro Materno Infantil (Cemai) de Santa Cruz do Sul reduziram significativamente nos últimos meses. Enquanto no ano passado a média de atendimentos por dia era de 173 pacientes, atualmente, ela está em 89. Até a primeira quinzena de junho, foram atendidos 14.810 pacientes, contra 28.653 do mesmo período do ano passado - uma redução de 48,3%.

O total de consultas realizadas em 2020 só não é ainda mais baixo porque em janeiro, fevereiro e março os números se mantiveram estáveis. O mês com a maior diferença foi maio; em 2019 foram 6.292 atendimentos e em 2020 foram 1.313. De acordo com a coordenadora do Cemai, Cátia Carvalho, a queda pode ser atribuída tanto à permanência de crianças em casa, evitando assim outros problemas de saúde, quanto às orientações de órgãos oficiais para que se busque atendimentos médicos somente quando houver necessidade.