Vans escolares podem ajudar no transporte de NH

A incerteza sobre a situao do transporte coletivo em Novo Hamburgo levou a Associao dos Transportadores Escolares da cidade a disponibilizar seus servios como complemento emergencial durante a pandemia. As empresas responsveis pelo transporte pblico no municpio relatam perda mdia diria de 27 mil passageiros, o que teria tornado a operao deficitria. O argumento apresentado pela associao de que a adeso das vans escolares permitiria s concessionrias a reduo momentnea da frota sem prejudicar o servio prestado aos usurios. A proposta foi apresentada aos vereadores da cidade.

A ideia dos vereadores incluir a demanda na pauta prevista para a sesso plenria desta semana, com a convocao da secretria municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitao, Roberta Gomes de Oliveira. O uso das vans na complementao do servio tambm auxiliaria financeiramente os condutores, atualmente sem sua principal fonte de renda devido suspenso das atividades escolares. Os profissionais ainda declaram no se enquadrarem no benefcio oferecido pelo governo federal.

De acordo com a associao, a utilizao dos veculos escolares proporcionaria a retomada de linhas em horrios intermedirios e possibilitaria o melhor atendimento s orientaes das autoridades de sade quanto ao distanciamento dos passageiros. Tornaram-se frequentes reclamaes de superlotao em horrios de pico, contrariando regulamentaes especficas editadas durante a pandemia.

Alm disso, a associao defende que a autorizao para a utilizao das vans reduziria gastos da prefeitura. Recentemente, o municpio chegou a oferecer ajuda emergencial de R$ 150 mil mensais s concessionrias para manter a operao. A autorizao para os veculos escolares no acarretaria custos aos cofres pblicos.