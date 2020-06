Presidente do Sindilojas de Bento Gonçalves diz que bandeira vermelha 'não é brincadeira'

A notícia da manutenção da região da serra gaúcha com a bandeira vermelha, anunciada na terça-feira pelo governador, Eduardo Leite, gerou indignação por parte dos dirigentes do Sindilojas de Bento Gonçalves. Com a medida, estabelecimentos comerciais não essenciais, deverão estar fechados terça-feira, quando uma nova avaliação a partir dos dados coletados ainda nesta semana, levando em conta a média de 11 indicadores.

O presidente da entidade, Daniel Amadio, alegou que o posicionamento faz com que o comércio, que estava começando a voltar a vender, tenha que mais uma vez fechar suas portas, colocando em risco sua sobrevivência e a de centenas de empregos. "Ainda não entendemos e não aceitamos a bandeira vermelha para nossa região. Acompanhamos os dados epidemiológicos diariamente e nossa estrutura hospitalar não está comprometida. Aliás, vem melhorando nos últimos dias. Além disso, nossas empresas estão empenhadas em seguir todos os cuidados necessários para evitar o contágio. Isso não é brincadeira", afirmou.

"Será mais uma semana sem vendas. Não esperávamos por isso. O Sindilojas não vai se furtar de trabalhar para reverter esta situação, além de continuar buscando ferramentas e soluções para enfrentar este desafio. Não podemos aceitar que esta realidade se estenda por mais dias, porém não temos outra alternativa senão a de cumprir a legislação. Serão poucos dias até a nova medição", complementou Amadio.

O Sindilojas Regional Bento alerta os comerciantes para que não desobedeçam as exigências a fim de evitar advertência, multa e até a responder criminalmente. "Estamos diuturnamente dedicados a este assunto, unindo forças com todas as entidades afins. As perdas estão se acumulando, agravando a situação. Esperamos que possamos retomar a bandeira laranja nesta primeira semana", complementou.

Alguns municípios da região, como Vacaria, estão se mobilizando para ingressar na Justiça contra a classificação. A ideia é confrontar os dados fornecidos pelo Estado com os levantados pelas prefeituras.