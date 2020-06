Comércio permanece fechado nos fins de semana em Sapucaia do Sul

Por conta do crescente número de casos de coronavírus e lotação de 86% dos leitos de UTI Covid-19 em Sapucaia do Sul, o município seguirá com o fechamento do comércio e serviços não essenciais nos próximos dois finais de semana. A decisão foi tomada em reunião com o Comitê de Enfrentamento ao coronavírus.

O novo decreto, com medidas ainda mais restritivas, como a inclusão de igrejas e lanchonetes, já está em vigor. O prefeito, Luis Rogério Link destaca que a medida é necessária para reduzir a circulação de pessoas na rua, e conter a transmissão do vírus. "Diante da situação que estamos vivendo, seguiremos com o fechamento do comércio nos finais de semana, mas com mais restrições", disse.

Até o final do mês, nos fins de semana, fica suspenso o funcionamento de comércio e serviços não essenciais. Nestes dias, igrejas e templos deverão permanecer fechados. Lanchonetes também ficam proibidas de funcionar, exceto para atendimento de tele-entrega ou take away.