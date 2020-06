Entroncamento em trecho da BR-116, em Pelotas, terá bloqueio

Em continuidade às obras de duplicação da BR-116, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informa que o entroncamento da rodovia com a avenida Cidade de Lisboa, na altura do km 526, em Pelotas, terá o trânsito temporariamente interrompido a partir desta quinta-feira, com final previsto para a próxima quarta-feira. A interrupção vai permitir a pavimentação de um dos trechos que está em obras na rodovia.

Em caso de chuvas, o cronograma de execução dos trabalhos poderá ser alterado. A rota alternativa para acessar esta avenida será pelos viadutos dos entroncamentos com as avenidas Duque de Caxias ou Herbert Hadler, fazendo o trajeto pelo interior dos bairros. Placas de sinalização e orientação estarão no local para auxiliar os motoristas