Comércio de Novo Hamburgo terá restrições na parte da noite

A prefeitura de Novo Hamburgo publicou um novo decreto em que determina que as atividades noturnas, com foco na vida social, tenham encerramento a partir das 20 horas. A partir deste horário, bares e restaurantes, por exemplo, só poderão funcionar por telentrega, pague e pegue e drive-thru. A exceção são indústrias e serviços essenciais, como supermercados e farmácias. A prefeita, Fátima Daudt, definiu a base do novo texto em reunião realizada com entidades empresariais da cidade.

Ao final do encontro, após a explanação do crescimento na procura por atendimento médico no município, Fátima explicou a necessidade de um novo decreto para restringir as atividades sociais noturnas, buscando justamente conter o avanço da curva de contágio. "Ninguém quer fechar estabelecimentos, mas esta é uma medida necessária neste momento", explica. Fátima, porém, destacou que apenas o decreto não será suficiente para a mudança deste quadro em Novo Hamburgo. "Precisamos nos juntar e declarar guerra à pandemia", disse aos empresários.

A meta é chamar a atenção de toda a população para o perigo do vírus, o crescimento acentuado de contágio registrado nos últimos dias e sua curva ascendente, e a importância das pessoas se envolverem. "Cada um de nós pode e deve fazer sua parte", destacou. O presidente do Sindilojas, Remi Scheffler, lembrou que todos são corresponsáveis. "Percebemos que o lojista e o empresário estão fazendo sua parte, o problema são as aglomerações", disse.

O diretor técnico da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Municipal, Augusto Lengler Vargas, afirmou que nos próximos dias a instituição irá contar com 20 leitos de UTI destinados unicamente para a Covid-10, além de outros 20 leitos para outras patologias (sendo 10 leitos semelhantes à UTI e 10 intermediários). "Esta adequação já começou a ser feita", explicou. A prefeitura também assinou a contratação de 10 leitos de UTI com empresa RTS Rio S/A, a mesma que fornece para o Ministério da Saúde.

Durante o encontro, a prefeitura explicou também as razões da escolha da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Centro para abrigar o hospital de retaguarda. "Nós estamos correndo na frente. Estamos fazendo nosso dever de casa", disse a prefeita. Os representantes das entidades mostraram apoio às medidas e iniciaram um movimento pela criação de uma campanha de conscientização junto aos moradores, chamando a atenção da necessidade de todos se protegerem e evitarem aglomerações.