Prefeitura faz abordagem sobre a Covid-19 em bairros de Sapucaia do Sul

Mais uma ação com foco na prevenção do contágio do novo coronavírus foi realizada em Sapucaia do Sul. Moradores de quatro bairros da cidade receberam a visita da equipe de Estratégia de Saúde da Família da Unidade de Saúde Silva, juntamente com os agentes de endemias da Vigilância Ambiental do município, para uma ação educativa.

Durante a abordagem, eles receberam máscaras descartáveis de proteção individual e, também, material informativo orientando sobre prevenção ao Covid 19, seus sintomas e principais cuidados. Participaram, ainda, da ação as residentes de enfermagem e odontologia da unidade de saúde.

A atividade se repete na parte da tarde, das 14h às 16h30. A abordagem educativa está ocorrendo em territórios onde não há agentes comunitários de saúde, por estarem fora de área. Os profissionais se apresentam uniformizados, identificados e com equipamentos de proteção individual.