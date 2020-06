Policiamento comunitário vai prosseguir em Bento

No aniversário de 14 anos de existência do 3º Batalhão de Policiamento de Áreas Turísticas em Bento Gonçalves, foi assinada pela prefeitura de Bento Gonçalves e Fundação Consepro de Apoio à Segurança Pública a renovação do convênio do policiamento comunitário por mais cinco anos no município. Na oportunidade também foi realizada a entrega de uma nova viatura para a corporação, que será empregada na Força Tática de Bento Gonçalves.

"Neste ano que passou, o Consepro completou 30 anos e quero fazer uma agradecimento a comunidade pelo apoio que nós recebemos ao longo desse tempo. O exemplo disso é hoje, com essa parceira entre a Prefeitura, estarmos fazendo a entrega dessa viatura. Quero agradecer a todos e parabenizar o Batalhão por essa data de aniversário", destacou o presente do Consepro, José Carlos Zortéa. O presidente do Grupo Renascer da Serra, Flademir Martins de Oliveira, destacou a importância da aquisição. "Apoiamos a força tática em 25 cidades e parabenizamos o comando da Brigada Militar pela abertura", frisou.

O prefeito de Bento Gonçalves, Guilherme Pasin, salientou a importância do policiamento comunitário no município "Além da entrega desse veículo que irá reforçar a segurança pública de Bento Gonçalves, esse é um momento muito especial, pois chegamos em um saldo extremamente positivo para o nosso policiamento comunitário. Bento Gonçalves mais uma vez sendo pioneira e inova nesse convênio. Até ano passado, o convênio que beneficiava 32 profissionais, agora amplia o leque de beneficiários para 49 profissionais. Isso demonstra que Bento Gonçalves tem carinho e apreço por todos aqueles que garantem a nossa vida e a nossa segurança", comentou.