MUNICÍPIOS Notícia da edição impressa de 17/06/2020. Alterada em 17/06 às 03h00min Entidades do Vale do Rio Pardo avaliam classificação amarela para a região

O Vale do Rio Pardo voltou para a classificação de bandeira amarela, de risco baixo dentro do modelo de distanciamento controlado do governo do Estado do Rio Grande do Sul. A notícia foi recebida com bons olhos pelo prefeito de Pantano Grande e presidente do Consórcio Intermunicipal de Serviços do Vale do Rio Pardo (Cisvale), Cassio Nunes Soares.

"A gente recebe a notícia com alegria, embora nós já esperávamos. Na semana passada, o Vale do Rio Pardo foi para a bandeira laranja, mas na nossa visão, pelas análises que fizemos, foi uma medida um tanto extremada. Nós tínhamos índices que não condiziam com a bandeira laranja, mas a legislação do Estado achou que deveria mudar a bandeira e nós acatamos", afirmou o prefeito. A troca de bandeira não pode significar uma redução nos cuidados", completou presidente da Amvarp

Com a reabertura dos comércios e a retomada de produção das indústrias, o presidente do Cisvale acredita que o Vale do Rio Pardo possa iniciar uma reação caso os índices de contágio permaneçam controlados. "É uma retomada muito importante para as economias locais. Embora com restrições, o comércio, a economia, estão se movimentando. Então, teremos para os próximos dias um trabalho de recuperação. Hoje, a atividade econômica dos municípios está reiniciando, talvez com 30% ou 40% da sua capacidade total. Esperamos que em 90 ou 120 dias possamos estar restabelecidos, quem sabe com 80% ou 90% da capacidade de nossa região", afirmou.

Segundo o prefeito de Candelária, Paulo Butzge, e presidente-interino da Associação dos Municípios do Vale do Rio Pardo (Amvarp), o retorno da região à bandeira amarela é uma demonstração de que o trabalho contra a pandemia está funcionando, mas é preciso ter o entendimento que a situação ainda é preocupante. "O retorno para a bandeira amarela demonstra que a nossa região melhorou, então recebo a notícia com alegria. Mas isto não significa dizer que a gente possa relaxar com as medidas que já estamos adotando", avaliou.

Sobre a ocupação dos leitos hospitalares da região, os presidentes do Cisvale e da Amvarp avaliam que a situação está controlada. Paulo Butzge salienta que os secretários municipais de saúde apresentam uma grande integração, o que facilita o trabalho. Ele ainda ressalta que a região trabalhou rapidamente na contenção do vírus.