Corsan e prefeitura projetam R$ 27 milhões em obras em São Borja

A prefeitura de São Borja e a Companhia Rio-Grandense de Saneamento (Corsan) realizarão em conjunto o maior investimento na história da cidade em obras de saneamento básico. No total, as ações envolvem redes coletoras de esgoto e nova estação de tratamento de esgoto, com aplicação de R$ 27,4 milhões. Pelo cronograma estabelecido, a atual etapa de implantação das melhorias estende-se até agosto de 2021.

O principal investimento, coordenado pela empresa de saneamento em parceria com o município, está em andamento na região centro-sul. É a implementação dos serviços de coleta e esgotamento sanitário na área que corresponde aos bairros Florêncio Guimarães, Paraboi, Betim e Pirahy. Os trabalhos estão concentrados atualmente no bairro Betim.

No total, o novo sistema, demandará aplicação de R$ 15, 2 milhões. É uma obra que prevê o assentamento de 46.497 metros de redes coletoras de esgoto, com diâmetros variando entre 150 e 400mm. Serão implantados 3.121 ramais prediais. As obras tiveram seu início em 2019, a partir da Rua Ernesto Dornelles, no bairro Florêncio Guimarães. Considerando estas obras da chamada Bacia Sul e as obras que já foram realizadas, passará a ter mais de 50 quilômetros de redes assentadas. O contrato entre e a prefeitura e a Corsan, válido por pelo menos 30 anos, estabelece que, em etapas, a estatal instalará redes coletoras de esgoto em cem por cento da cidade.

O prefeito Eduardo Bonotto ressalta que depois de implantado o novo sistema, a comunidade terá mais conforto e maior qualidade de vida. Ele acrescenta que saneamento básico é sinônimo de saúde pública e, nesse sentido, São Borja será destaque no Rio Grande do Sul.