Projetos auxiliam crianças e adolescentes em três cidades gaúchas

No Rio Grande do Sul, três ações sociais receberam R$ 738.547,60 para financiar ações voltadas à melhoria das condições de vida e à garantia dos direitos de crianças e adolescentes. Os projetos foram selecionados em 2019 pelo Edital Fundos da Infância e da Adolescência (Edital FIA), realizado pelo Itaú Social, para serem apoiados com recursos da destinação do imposto de renda devido pelo conglomerado Itaú Unibanco.

Em Novo Hamburgo o projeto "DestinAção: Cidadania e transformação" recebeu R$ 262.2 mil para realizar campanha na comunidade local, empregando diversos meios de comunicação, para incentivar doações ao Fundo da Criança e do Adolescente. A ideia foi captar recursos que permitam ampliar as ações de 20 organizações locais que atendem crianças e adolescentes. Será também elaborado um software que ajudará a aprimorar a gestão administrativa e financeira do Conselho Municipal.

Já em Palmeira das Missões, outra iniciativa que atende a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social utiliza R$ 65.9 mil no atendimento de 128 crianças e adolescentes que vivem em situação de pobreza e residem em bairros vulneráveis do município. No turno inverso ao da escola regular são oferecidas oficinas educativas nas áreas de instrumentos musicais, canto e técnica vocal, dança, poesia, literatura e esporte.

Em São José do Norte, município localizado no extremo sul do estado, a secretaria municipal de Assistência Social, Cidadania e da Mulher atua com o projeto "Rede de Proteção da Criança e do Adolescente". A iniciativa atende 150 crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social, com foco especial nos casos de adolescentes que praticaram atos infracionais e que estão em cumprimento de medidas aplicadas pelo Poder Judiciário.

A campanha foi retomada este ano. Os Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente podem também inscrever propostas que contribuam para a garantia de direitos diante dos desafios impostos pela pandemia do novo coronavírus. As inscrições segue até 17 de julho no site no site editalfia.prosas.com.br.