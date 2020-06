Canoas implementa plano municipal voltado aos jovens

Visando estimular a participação dos jovens no desenvolvimento do município, a prefeitura de Canoas instituiu o Plano Municipal da Juventude (PMJ). Embora a criação do documento seja instruída pelo Sistema Nacional da Juventude, do governo federal, a cidade saiu na frente com a elaboração do PMJ. Isso porquê, mesmo sendo obrigatório, poucos municípios já possuem o documento e mesmo a versão nacional ainda está em tramitação no Congresso.

O documento tem como base 11 eixos: cidadania, participação social, política e representação juvenil; educação; profissionalização, trabalho e renda; diversidade e igualdade; saúde; cultura; comunicação e liberdade de expressão; esporte e lazer; território e mobilidade; sustentabilidade e meio ambiente; segurança pública e acesso à justiça. A revisão final foi feita pelo Conselho Municipal da Juventude.