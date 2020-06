Metalúrgicos aprovam bandeira vermelha em Caxias do Sul

A direção executiva do Sindicato dos Metalúrgicos de Caxias do Sul e Região manifestou sua aprovação à decisão do governador, Eduardo Leite, de inserir Caxias do Sul e as demais cidades da serra gaúcha na bandeira vermelha. A classificação determinou restrições de algumas atividades, diminuição de operação de outras e fechamento do comércio caracterizado como não essencial.

A posição é baseada em dados científicos, que mostram o avanço da proliferação da doença, o aumento do número de mortes e infectados e, consequentemente, a diminuição do número de leitos, principalmente, de Unidades de Terapia Intensiva (UTI). A categoria metalúrgica de Caxias do Sul e Região já conta com casos de Covid-19 entre seus trabalhadores. Ao menos, quatro empresas registram metalúrgicos ou metalúrgicas infectados em Caxias. Em Farroupilha uma empresa testou positivo em mais de 20 trabalhadores.

