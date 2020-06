Adultos com 25 a 44 anos predominam entre turistas de Gramado

A secretaria municipal de Turismo, atravs da Central de Informaes Tursticas de Gramado, apresentou dados e o perfil dos viajantes que estiveram por Gramado durante o feriado de Corpus Christi e no fim de semana de Dia dos Namorados. Conforme as estimativas, todos visitantes que chegaram na cidade no adquiriram pacotes tursticos, e 88% vieram com o prprio carro. Foi possvel ver um boa movimentao de pessoas no municpio, em razo das duas datas e pelo fato da reabertura de atraes tursticas, assim como da rede hoteleira.

Pelo levantamento realizado com os turistas, 43% dos visitantes eram gachos; 36%, catarinenses; 9%, paranaenses; e 7%, paulistas. A grande maioria (84%) ficou hospedada nos hotis da cidade, com tempo de estadia por trs ou quatro dias (58%). Liberados recentemente, os imveis alugados por temporada foram a preferncia de apenas 3% dos visitantes pesquisados, enquanto a ocupao da rede hoteleira aberta ficou em 53,7% dos quartos disponveis para a data.

O perfil tambm levou em conta o tipo de viagem que foi feita cidade. Cerca de 60% dos visitantes eram casais, enquanto 16% levaram a famlia junto com os filhos para o passeio na serra gacha. Um dado chamou a ateno na pesquisa; oito em cada 10 pesquisados tinham idade entre 25 e 44 anos, ou seja, pessoas mais jovens e que no se incluiriam no grupo de risco da Covid-19.

O secretrio de Turismo, Rafael Carniel de Almeida, comentou sobre o uso de mscaras na cidade, que foi rejeitada por parte dos turistas durante o feriado e gerou certo incmodo. "Na retomada, queremos em Gramado o pblico que se identifica com a nossa proposta de turismo responsvel. A cidade est disposio para quem respeita o uso de mscaras e preza pelos cuidados de sade. Essa a nossa condio", afirma, complementando. "Entrar e caminhar na cidade de Gramado sem usar mscara tem sido visto como desrespeito e hostilidade populao da cidade. Dessa forma, se algum for abordado na rua com um pedido para que coloque a mscara, dever faz-lo como sinal de respeito",comenta o secretrio.