Ponte que liga Westfália a Teutônia terá custo menor que o projetado

Mais um importante passo para a construção da nova ponte sobre o Arroio Boa Vista foi dado nesta semana. Foi realizada a assinatura da ordem de início da obra, a qual é considerada histórica tanto para Westfália quanto para Teutônia. O ato, realizado junto à atual ponte, contou com a presença de autoridades dos dois municípios, da presidente da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), Marjorie Kauffmann, de representantes das empresas envolvidas na execução do projeto e da imprensa.

Com valor inicial projetado em R$ 1.194.916,16, agora licitada a obra sairá por R$ 988.107,13, representando uma economia de R$ 206 mil aos cofres públicos. A obra será feita por uma construtora de Teutônia. Por estar localizada na divisa entre os dois municípios, cada prefeitura irá arcar com metade do valor da estrutura, a exemplo de outras etapas da elaboração do projeto, e será responsável pelos ajustes na cabeceira da ponte no lado que lhe compete. A obra será executada com recursos próprios dos municípios e a previsão é de que a nova ponte sobre o Arroio Boa Vista seja concluída ainda neste ano.

A ponte de madeira, construída na década de 1950, serve de interligação entre a Linha Frank (Westfália) e o bairro Boa Vista (Teutônia). Ela está localizada em uma via importante para o escoamento da produção primária e para o desenvolvimento da economia dos dois municípios, uma vez que este trecho integra a Rodovia Transcitrus. A atual estrutura não fornece a segurança necessária para o deslocamento de caminhões, além de conviver com problemas, sobretudo em dias de forte chuva na região do Vale do Taquari.

Erguida em concreto armado, a construção da nova ponte está prevista para iniciar ainda neste mês, de acordo com o cronograma estabelecido. O projeto prevê uma estrutura de 36,75 metros de extensão e 9,70 metros de largura, contando com duas pistas de rolamento (em sentidos opostos) e duas faixas para pedestres e ciclistas. A ponte terá capacidade para veículos de até 45 toneladas e terá sua altura elevada, visando evitar o bloqueio do trecho em dias de enchente do Arroio Boa Vista.