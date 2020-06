Gramado espera diferenciação para a região das Hortênsias

O Gabinete de Crise da prefeitura de Gramado esteve reunido para debater o impacto do decreto do governo do Estado, que classificou o município na cor vermelha, dentro do plano de distanciamento controlado do RS. A partir desta semana, toda a região da serra gaúcha está na bandeira vermelha, o que motiva mais restrições às atividades econômicas. Até agora, a região estava na classificação laranja.

Depois de reunir informações das diversas secretarias e das entidades empresariais, ficou decidido que toda e qualquer decisão deve ser tomada de forma conjunta pelos municípios e entidades da Região das Hortênsias. Uma das primeiras ações neste sentido será a reunião da Associação dos Municípios com o governador, Eduardo Leite, realizada ontem, com o intuito de sensibilizá-lo com relação ao impacto econômico desta decisão na cadeia turística. A intenção é que a Região das Hortênsias mantenha-se classificada na bandeira laranja, que é bem menos restritiva.

Para o prefeito de Gramado, Fedoca Bertolucci, a pretensão do município é ter uma classificação diferente. "Esperamos que o governo do Estado crie condições para que a gente se destaque no cenário geográfico onde estamos e nos enquadre em outra perspectiva. Não podemos ser punidos por agirmos de acordo com a lei. Então, é essa a sensibilidade que a gente quer buscar do governo estadual", afirma.

A prefeitura alega que Gramando não contribuiu para o agravamento da situação na região de Caxias do Sul, que foi classificada como de risco alto pelo governo estadual, mas entende que devem ser adotadas medidas de conscientização quanto ao uso de máscaras e distanciamento, principalmente por parte dos visitantes. A fiscalização será mais intensa, também, nos estabelecimentos para o cumprimento das regras de lotação e distanciamento. Também devem ser reforçados pedidos de apoio aos órgãos de trânsito e segurança estaduais na fiscalização do cumprimento do decreto estadual. A cidade teve alto movimento de turistas no feriadão de Corpus Christi.