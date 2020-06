Decreto restringe atividades do comércio em São Leopoldo

A partir do alerta da secretaria municipal da Saúde emitido no sábado, a prefeitura de São Leopoldo decidiu restringir parte do funcionamento do comércio e alguns serviços na cidade, visando à redução da circulação da população como forma de conter o avanço da pandemia do novo coronavírus. O decreto, com as medidas e as restrições específicas, foi publicado pela prefeitura e entrou em vigor a partir da terça-feira, já com maior fiscalização no município.

Entre as medidas editadas, só poderão permanecer abertos estabelecimentos comerciais considerados não essenciais aqueles enquadrados como MEI, micro e pequenas empresas, ficando suspensa as atividades de estabelecimentos comerciais de médio e grande porte. Nos finais de semana a medida de fechamento será ainda mais rígida, podendo operar apenas o comércio e serviços considerados essenciais.

Bares, restaurantes e lancherias com atendimento local terão horário reduzido e poderão operar das 11h às 14h. Outra medida implantada a partir do decreto é a redução em 50% das vagas de estacionamento da rua Independência, no Centro. Os estabelecimentos autorizados a permanecerem abertos deverão manter em local visível o alvará e certificado de registro conforme contrato social. As academias poderão seguir operando e cumprindo o protocolo de higiene e controle de acesso. O shopping permanecerá fechado, à exceção de farmácias e clínicas de atendimento na área da saúde.

Um dos dados que mais preocupa é a quantidade de pessoas infectadas com o vírus ativo. Essa marca chegou a 136, e pela ampliação da testagem segue em alto crescimento. Todas as pessoas com vírus ativo, contatos e suspeitos são monitorados diariamente pelo Centro de Monitoramento de Isolamento Domiciliar (Cemid). Outro grave sinal é a ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Covid, do Hospital Centenário, que chegou a bater 80% de ocupação, com 8 dos 10 leitos exclusivos ocupados.

Conforme o prefeito, Ary Vanazzi a decisão de voltar a restringir parte do funcionamento do comércio e outros serviços é para diminuir a circulação da população, como forma de reduzir o avanço do contágio e termos condições de atender aqueles que precisarem de internação e leitos de UTI. "Falei com o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan e com a prefeita Margarete Ferretti, de Nova Santa Rita, presidente do Consórcio dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre (Granpal), para discutirmos um protocolo mínimo entre os municípios da nossa região", afirmou Vanazzi.

Além das medidas de restrição, a semana começa com reforço nas ações de sanitização e higienização com caminhões de hidro-jato e produtos específicos nos bairros com maior número de casos, como Arroio da Manteiga, Santos Dumont e Feitoria. E também contará com ampliação das blitz sanitárias com verificação da temperatura e orientações de saúde em carros e ônibus. Outra medida será o reforço das ações da força-tarefa de fiscalização com relação aos espaços públicos, campos de futebol e outros locais de movimento da cidade.