Barreira sanitária teve quase 5 mil pessoas em Tramandaí

A prefeitura de Tramandaí realizou uma barreira sanitária na ERS-030, principal acesso à cidade, durante o feriadão de Corpus Christi. A ação teve o objetivo de combater a pandemia do Covid-19, com verificação da temperatura dos visitantes e orientação sobre as formas de contágio e proteção. A barreira teve início na quarta-feira e, em três dias, 4.864 pessoas foram abordadas.

"Estamos procurando desenvolver todas as medidas protetivas possíveis para evitar o avanço da pandemia. Além dos cuidados que estamos tomando com a nossa população, com orientação, vacinação, exames e fiscalização, também desenvolvemos a barreira sanitária tendo em vista a expressiva quantidade de visitantes que recebemos a cada feriado", explicou o secretário da Saúde, Luciano Saltiel.