UCPel retoma partes das atividades de forma presencial

A Universidade Católica de Pelotas (UCPel) retomou, de forma gradual, as atividades acadêmicas práticas e de estágios presenciais na segunda-feira. Três calendários acadêmicos distintos serão executados para 38 cursos de graduação, de lato sensu e de stricto sensu. Um protocolo de biossegurança foi criado cumprindo todas as recomendações de saúde para garantir a segurança da comunidade acadêmica.

Cerca de 20% de alunos, professores e técnicos da UCPel retomam as atividades ontem. A partir do dia 27 de junho, o percentual sobe para até 35%, e, em 13 de julho, para 75%. Entretanto, estudantes que não se sentirem à vontade no retorno das atividades presenciais podem preencher formulário indicando a preferência. Será possibilitado retorno posterior, respeitando a data limite para integralização das práticas, estabelecido em 07/08 para turmas do 1º ao 4º de Medicina e em 01/08 para os demais cursos.