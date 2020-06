Prefeitura terá R$ 20 milhões para obras em São Leopoldo

O prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi assinou a contratação de linha de financiamento com a Caixa Econômica Federal no valor de R$ 20 milhões. A inciativa vai permitir o calçamento e infraestrutura completa em ruas da cidade. O contrato por meio de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa), vai possibilitar a pavimentação cerca de 140 vias não pavimentadas em bairros da periferia da cidade. Além do investimento de parte dos recursos na recuperação asfáltica de avenidas de ligação entre bairros.

Vanazzi destacou do esforço da atual gestão para conseguir colocar em dia as finanças do município e faz um agradecimento especial aos representantes da Caixa. "Levamos dois anos para sair do Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin), uma espécie de restrição do setor público. Com a contas em dia, pudemos buscar os financiamentos para resolver problemas e dar mais qualidade de vida para a população mais humilde da nossa cidade. Com o corte de verbas por parte do governo federal, essa é a única forma de trabalhar para o nosso povo", afirmou o prefeito.

Já o superintendente de rede da Caixa, Ricardo Troglio, lembrou do caráter 100% público do banco e de sua missão de social. "Nosso compromisso é com o bem-estar da sociedade e fazer o país se desenvolver. Faço um elogio público ao prefeito e sua equipe que mesmo com a economia em retração, superaram desafios e com organização mantiveram a capacidade financeira do município para poder investir na cidade", disse.

O secretário municipal de Obras e Viação, Geraldo Passos, frisou que a iniciativa vai solucionar também os problemas de drenagem. "Vamos economizar em patrolamento de vias de chão batido e resolver a questão dos alagamentos", comentou. O projeto que autorizou o município a contrair recursos para a obra foi aprovado pela Câmara de Vereadores ainda no final de 2018, mas somente esse ano que o valor pode ser liberado.