Entre segunda e quarta-feira, as equipes do projeto pesquisa da Covid-19 em Esteio realizam, em todos os bairros residenciais da cidade, a terceira rodada de coletas para o estudo. O objetivo da pesquisa traar, com base em dados do municpio, um perfil epidemiolgico, genmico e clnico do coronavrus. A iniciativa envolve a prefeitura quatro instituies gachas de ensino superior.Somados os nmeros das duas primeiras fases do estudo, j foram aplicados 1.070 testes rpidos, com a confirmao de dois casos da doena. A prevalncia da doena seria de 19 casos a cada 10 mil pessoas (0,19%). Assim, estima-se que Esteio poderia ter 156 pessoas positivas para Covid-19, enquanto o dado oficial, no dia 3 de junho, quando o resultado da segunda etapa da pesquisa foi divulgado, era de 57 casos registrados. O ndice de confiana da pesquisa de 95%.