Caxias do Sul inicia comemorações dos seus 130 anos

A prefeitura de Caxias do Sul inicia, nesta segunda-feira, ações alusivas ao aniversário de 130 anos do município, que serão completados no sábado. Neste ano, em virtude da pandemia de coronavírus, diversas iniciativas serão realizadas virtualmente. Entre as atividades, está a divulgação de fatos históricos das secretarias municipais, bem como da Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul (Codeca) e Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae).

Para marcar o início das comemorações, na segunda-feira será lançada a exposição virtual "130 anos da emancipação de Caxias do Sul", desenvolvida pelo Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami. A comunidade poderá ter acesso a informações importantes sobre o município como a formação histórica desde a colônia até se tornar distrito, o relato de 1890, o ano da emancipação, abordagem sobre medicina e saúde desde a chegada dos imigrantes, a formação étnica, urbanização e cidade, formação econômica, política e conflitos, ensino e educação e cultura e arte.

O projeto busca, com uma linguagem acessível, imagens, vídeos e áudios de depoimentos, possibilitar a comunidade entrar em contato com a história local. A exposição tomou este formato virtual devido ao momento de pandemia e isolamento social, porém o intuito é mantê-la por tempo indeterminado para servir de fonte de consulta sobre temáticas locais.

Na sexta-feira, haverá o lançamento de dois vídeos: um sobre a história da cidade e uma apresentação da Orquestra Municipal de Sopros, desenvolvida exclusivamente para o aniversário da cidade e gravada em pontos históricos do município. No sábado, será feito lançamento do letreiro turístico de Caxias do Sul e a soltura de balões brancos, com mensagens, na Praça Dante Alighieri.