A obra de reforma e ampliao do Hospital Municipal de Passo Fundo tem mais uma parte finalizada. Foi entregue a estrutura da ala nova, onde iro funcionar os 11 leitos que foram antecipados no cronograma, buscando liberar a ala para atendimento durante a pandemia. Para o prefeito Luciano Azevedo, a obra uma das maiores obras realizadas em infraestrutura do municpio, um anseio da populao h 30 anos. "Ainda temos trabalho pela frente, mas estamos felizes com o resultado", afirmou.A nova ala deve abrigar, a partir desta semana, de forma provisria, a emergncia. "Vamos transferir a emergncia provisria para este novo espao para que a obra tenha seguimento onde fica hoje a emergncia. Estamos trabalhando muito para montar e equipar tudo", destacou o diretor do Hospital Municipal, Rger Teixeira Borges. A obra de reforma aumentar a rea de leitos de 35 para 54, com a criao de 19 novos e 20 reformados, sendo 11 leitos voltados ala psiquitrica.