Bancas temporárias do Pop Center serão removidas em Pelotas

Um grupo de vereadores esteve com a prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, para discutir o prazo de permanência dos permissionários do Pop Center na área externa do local. O prazo encerrou no domingo Durante a reunião, gestora municipal apresentou aos parlamentares o decreto que definiu a retomada das atividades do comércio popular, assim como esclareceu a intermediação das tratativas entre os empresários e os trabalhadores sobre o valor do aluguel das bancas.

A comitiva, liderada pelo presidente da Câmara de Vereadores, José Sizenando, informou à chefe do Executivo que permissionários do Pop Center teriam procurado alguns parlamentares para solicitar uma ampliação do período de permanência do comércio na área externa do prédio, para o fim de junho. Mascarenhas falou que a retomada das atividades foi amplamente discutida pelos integrantes do Comitê de Crise, entre eles, especialistas da área da saúde, e foi concluído que o retorno ao prédio seria mais seguro que a permanência dos trabalhadores na rua.

Após ouvirem a prefeita, parte dos legisladores presentes afirmou concordar com a retirada das bancas improvisadas e a retomada do trabalho dentro do Pop Center, nesta segunda-feira (15). Mesmo assim, a prefeita disse que avaliará o pedido dos permissionários feito aos vereadores. "Criamos um protocolo de funcionamento, assim como foi criado para outros locais de comércio da cidade. Iremos fiscalizar e vamos cobrar dos administradores do Pop Center que as normas - entre elas o limite de pessoas dentro do prédio, o uso de máscaras, a disponibilização de álcool gel -, sejam cumpridas", argumentou.

Paula também lembrou que mediou uma negociação sobre o valor do aluguel das bancas. A chefe do Executivo propôs que os permissionários aceitem a proposta dos empresários, relacionada à isenção do período em que o local esteve fechado e o pagamento do valor semanal - com descontos decrescentes até o mês de setembro, quando retornariam à mesa de negociação. No entanto, ainda não houve acordo quanto a esse ponto.