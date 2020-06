Após cassação de vereador por caso de assédio, suplente do PDT assume posto na Câmara de Novo Hamburgo

A aprovação da perda de mandato do agora ex-vereador Enfermeiro Vilmar (PSL), na semana passada, resultou em um rearranjo na formação das bancadas da Câmara de Novo Hamburgo. Eleito pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT) em 2016, Vilmar deixa o cargo para o primeiro suplente da legenda, Rafael Lucas. O novo parlamentar já tomou posse.

Com isso, o PDT volta a contar com duas cadeiras no Legislativo hamburguense - a outra é ocupada por Fernando Lourenço. Já o Partido Social Liberal (PSL) perde sua representatividade na casa. Rafael Lucas exercerá o mandato até o final da atual legislatura, que se encerra neste ano.

Com outras aparições no Plenário Luiz Oswaldo Bender ao longo dos últimos quatro anos, o novo vereador titular já apresentou quatro projetos de lei, seis requerimentos e 72 indicações e pedidos de providências. Filho do ex-presidente da Câmara Antonio Lucas, Rafael recebeu 2.596 votos nas eleições municipais de 2016, sendo o 10º candidato mais votado em Novo Hamburgo a uma vaga no Parlamento. Além da cadeira no Plenário, Rafael também substituirá Enfermeiro Vilmar na relatoria da Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Defesa do Consumidor e na secretaria da Comissão de Saúde.