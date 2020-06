O secretário de Segurança Pública de Venâncio Aires, Dário Martins, recebeu o gestor comercial do Garupa, Marcelo Souto. O aplicativo de mobilidade urbana foi desenvolvido em maio de 2017 na cidade de Santa Maria. Atualmente, atua em mais de 600 municípios e em nove estados do Brasil. No encontro foram debatidos os pontos da legislação vigente em Venâncio, bem como, a apresentação das intenções da empresa para a prestação de serviços a comunidade. Segundo o Secretário Dário, "é mais uma opção que está chegando em Venâncio dentro da legalidade e da lei que regem o transporte de passageiros por aplicativo". A legislação em vigor no município que regulamenta o serviço foi instituída no início de 2019 e prevê uma série de regras às empresas para que possam operar no município.