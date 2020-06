Campanha arrecada mantimentos e roupas em Canoas

Somadas s dificuldades financeiras em virtude da pandemia do novo coronavrus, a queda da temperatura e a proximidade do inverno exigem uma ateno especial da populao s famlias em situao de vulnerabilidade. A campanha "Ajudar no tem hora", realizada pela prefeitura de Canoas, atravs da Defesa Civil, incentiva a solidariedade dos canoenses e a doao de alimentos, agasalhos, roupas em geral e cobertores. A entrega e retirada dos produtos ocorrem de segunda a sexta-feira, na sede do rgo municipal (rua Bandeirantes, 450, no bairro Nossa Senhora das Graas), das 8h30 s 11h30 e das 13h30 s 17 horas.

"As comunidades necessitam auxlio o ano inteiro e Canoas a nica cidade no Rio Grande do Sul a realizar permanentemente, e no apenas durante o inverno, aes que auxiliam quem mais precisa", afirma o secretrio Especial da Defesa Civil, Rodolfo Pacheco. Somente neste ano, cerca de 10 mil peas de roupas foram entregues a pessoas que buscaram auxlio do rgo. Mais de 2,5 toneladas de alimento foram destinadas aos cadastrados nos Centros de Referncia de Assistncia Social (Cras) do municpio.

Devido ao ano atpico, a Defesa Civil adota cuidados de higienizao e segurana para continuar prestando o servio essencial aos moradores sem estimular a disseminao do novo coronavrus. Os interessados pelas doaes, por exemplo, s podem acessar o local onde esto expostos os produtos depois de lavar corretamente as mos e utilizar o lcool em gel. O acesso est restrito ao nmero de duas pessoas por vez, que podem retirar at dez peas evitando que haja fila do lado de fora.