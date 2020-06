Santa Maria faz testagem em trabalhadores locais

Uma parceria entre a prefeitura de Santa Maria e o Servio Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest/Senat) est aplicando testes rpidos para detectar o novo coronavrus em profissionais do transporte que atuam no municpio. Desde segunda-feira, a testagem est ocorrendo nesse pblico especfico. A secretaria municipal de Sade destacou nove residentes de vrias reas da sade e dois servidores da pasta para auxiliar na aplicao de 375 testes rpidos em caminhoneiros, motoristas e cobradores do transporte rodovirio coletivo de passageiros.

Antes do feriado de Corpus Christi, aao ocorreu no Terminal do Maneco, no bairro Itarar, para profissionais da empresa Expresso Medianeira. Um a um, os profissionais preencheram as documentaes necessrias e realizaram o teste. Mas, alm disso, todos receberam informaes acerca dos cuidados, da transmisso do vrus, das medidas de preveno e de como evitar a transmisso. Alm disso, todos os participantes receberam duas mscaras de proteo individual e lcool em gel 70%.

"As empresas e os profissionais aderiram iniciativa. Tem sido uma ao bastante tranquila e que vai alm da testagem, pois, estamos fazendo todo um trabalho de informao sobre o vrus, cuidados e preveno", explicou a diretora da unidade Sest/Senat em Santa Maria, Cristiane Tavares Shaurich. Se houver resultado positivo para a doena nos testes, a Vigilncia em Sade do municpio ser notificada, e a secretaria de Sade far o acompanhamento dos casos positivos