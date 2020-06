VAREJO Notícia da edição impressa de 15/06/2020. Alterada em 15/06 às 03h00min Executivo vai pagar parte do aluguel do comércio de Teutônia

A prefeitura de Teutônia irá auxiliar os estabelecimentos comerciais e de serviços, como forma de diminuir os impactos econômicos da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). A disponibilização do auxílio, aprovado pela Câmara de Vereadores, seguirá alguns critérios, sendo que o recurso deve ser destinado para o pagamento de aluguel.

Trata-se do Programa Emergencial de Auxílio ao Comércio e aos Prestadores de Serviços Formais. A iniciativa prevê a concessão de incentivo econômico ao comércio e prestadores de serviços formais do município que não tenham se enquadrado como essenciais. O incentivo será sob a forma de auxílio para pagamento de locação de imóveis, no percentual de 30% do valor locatício até o limite mensal de R$ 300,00, pelo prazo de até três meses.

A elaboração do auxílio partiu de uma pesquisa realizada em parceria com a Câmara da Indústria e Comércio de Teutônia, em que se observou que a segunda maior despesa do comércio e dos serviços no município é o pagamento de aluguel. A despesa do aluguel fica somente atrás dos gastos com folha de pagamento dos funcionários, sendo que já há um programa do governo federal que complementa o pagamento dos salários, bem como o auxílio emergencial.

O prefeito Jonatan Brönstrup ressalta que pequenos estabelecimentos tiveram queda de 70% a 80% do faturamento quando tiveram que fechar completamente suas portas durante um período, diante da necessidade de evitar a propagação do novo coronavírus. "Precisamos criar movimentos que visam estabelecer melhorias na atividade econômica. Sabemos que não é o valor do aluguel que vai fazer retornar a condição financeira da empresa à normalidade, mas será um fôlego para o empresário. Como contrapartida, teremos a manutenção dos empregos", frisa.

Com base nisso, o município entendeu a necessidade de criar um programa de auxílio para o pagamento de aluguel. "O pequeno comércio, principalmente, entendeu a necessidade de fechar suas portas por um determinado período, para que pudéssemos preparar nossa estrutura para atender à demanda do novo coronavírus. Agora, é o momento de darmos um aporte por parte do poder público, claro que seguindo critérios, e, assim, mantendo a economia e os empregos ativos", salienta Brönstrup

A verba total liberada para este programa será de até R$ 300 mil. Para receber o auxílio, a empresa requerente deverá preliminarmente enquadrar-se em algumas condicionantes, como ser microempresa com faturamento anual de até R$ 360 mil e empregar, preferencialmente, no mínimo, um funcionário registrado no regime da CLT. Outra possibilidade é ser microempreendedor individual (MEI) com faturamento anual de até R$ 81 mil e empregar, preferencialmente, um funcionário na CLT.