Moradora doa dinheiro das férias para ajudar hospital de Bento

Todos os anos, a bento-gonçalvense Greice Berton, 35 anos, guarda em seu cofrinho as economias para gastar durante as férias, mas, em 2020, ela decidiu mudar o destino do dinheiro. Com síndrome de down, ela decidiu abrir mão de tudo que juntou desde janeiro para fazer uma doação ao Hospital Tacchini. E, junto com o dinheiro, veio também a orientação quanto ao seu destino. "É para combater o coronavírus", afirmou.

De acordo com a irmã de Greice, Aline Berton, que atua como enfermeira na UTI do próprio hospital, a ideia surpreendeu toda a família. "Ela estava vendo televisão e ficou triste quando viu que as crianças não poderiam ir para a aula em função das restrições. Aí ela teve a ideia de doar as economias para ajudar as crianças a voltarem logo para a escola", lembra.

A determinação de Greice foi fundamental para que a doação fosse mesmo concretizada. "De início, a família não tinha dado muita credibilidade para a ideia. Pensávamos que ela voltaria atrás. Mas ela continuou insistindo em doar", conta Aline. "Depois da entrega, ela disse que estava muito feliz por ter ajudado as pessoas doentes e que nossa avó teria muito orgulho dela se ainda estivesse viva", completa.

Greice entregou a doação nas mãos do superintendente do Tacchini Sistema de Saúde, Hilton Mancio. Como retribuição, ela recebeu alguns brindes e um certificado de gratidão do hospital, que prometeu pendurar na parede do quarto. "Essa é, sem dúvida, uma das mais importantes contribuições que o Tacchini já recebeu em seus 95 anos de história, sobretudo em função da pureza do gesto e da lição de amor ao próximo que recebemos", avalia Mancio.

O hospital não quis divulgar o valor da doação de Greice. Todas as demais doações e verbas públicas destinadas à instituição estarão no portal da transparência do novo site do Hospital Tacchini, que deve entrar no ar nas próximas semanas.