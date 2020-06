UPF divulga datas de retomada das atividades

A Universidade de Passo Fundo (UPF) informa que, com base nas recomendaes dos rgos oficiais de sade e do poder pblico, definiu os procedimentos para a finalizao do semestre letivo, de modo a evitar aglomeraes e minimizar a necessidade de deslocamento. A instituio escalonou o retorno s atividades, dentro da possibilidade de evitar aglomeraes e permitir o fim do semestre letivo.

Com isso, a UPF definiu que as disciplinas tericas, em todos os cursos de graduao, sero mantidas e concludas na modalidade de estudo remoto. Apartir de segunda-feira, os estudantes regularmente matriculados nos dois ltimos anos do curso de Medicina e no ltimo ano dos cursos de Enfermagem, Farmcia e Fisioterapia sero monitorados e acompanhados no retorno e/ou na retomada do estgio curricular obrigatrio, de acordo com o plano de recuperao estabelecido pelo respectivo curso;

J no dia 22 de junho, as aulas presenciais, no mbito da graduao, sero retomadas exclusivamente para as disciplinas com crditos prticos que tiveram suas atividades suspensas em vista da impossibilidade de adaptao ao estudo remoto. A universidade elaborou protocolos de preveno e conteno de riscos relacionados Covid-19, para garantir que a retomada gradual e controlada das atividades se d de forma segura. Os estudantes que cursam disciplinas prticas com previso de retorno presencial devero entrar em contato com seus respectivos coordenadores para orientaes.

Tambm foram realizadas adequaes estruturais necessrias, tais como a instalao de equipamentos com lcool gel em todo o entorno de onde vo ocorrer as aulas, o reforo na desinfeco de ambientes, a demarcao de piso com distanciamento de 1,5 metro nas reas comuns, a restrio do nmero de pessoas por ambiente, entre outras. Foram adquiridos Equipamentos de Proteo Individual (EPIs) para garantir a segurana dos estudantes, conforme a natureza das atividades a serem desenvolvidas em cada curso. Alm disso, o uso de mscara facial obrigatrio em todos os ambientes do campus.