Cidades gaúchas têm resultado positivo na pandemia

Apesar da redução estadual histórica Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços (ICMS) no Rio Grande do Sul, por conta da pandemia do novo coronavírus, a divulgação dos números municipais mostram que diversas cidades gaúchas ainda resistem aos efeitos da pandemia. O levantamento foi feito pela Caravela Soluções, empresa que monitora dados econômicos de municípios gaúchos e de Santa Catarina.

Entre os mais proeminentes, São Leopoldo, Pelotas, Uruguaiana e Santo Ângelo são as cidades que permanecem com números positivos no ano e na comparação de maio de 2020 com o mesmo mês do ano anterior. O economista da Caravela Soluções, Henrique Reichert, explica que estas diferenças nos números das cidades é reflexo da estrutura econômica delas. "Cidades que tem o turismo como grande fonte de renda, como Gramado e Chuí, por exemplo, tendem a ser mais impactadas pela situação atual. Por outro lado, aqueles municípios que possuem uma economia mais diversificada e que já estavam com movimento de ascendência, devem mostrar mais resiliência", avalia o economista.

Entre os setores, as operações que mantém saldo positivo no ano estão relacionadas à alimentação, saúde, energia e petróleo. As demais atividades, como fabricação de bebidas alcoólicas (-52%), comércio de veículos (-51%), restaurante (-39%), comércio atacadista de produtos não-alimentícios (-38%) e transporte rodoviário (-29%), continuam apresentando quedas nos resultados.

Na quarta-feira, o governo do Estado apresentou o Produto Interno Bruto (PIB) gaúcho no primeiro trimestre. A queda foi de 3,3%, impactado pela estiagem prolongada e pela pandemia. O resultado é bem pior que o PIB nacional, cuja retração foi de 0,3% no período.