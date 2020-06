Ruas de Ernestina vão receber obras nos próximos dias

Seis ruas do perímetro urbano de Ernestina se transformarão em um canteiro de obras nas próximas semanas. A prefeitura já autorizou o começo da pavimentação de trechos das ruas de alto movimento da cidade.

Além disso, o prefeito de Ernestina, Odir João Boehm, assinou o contrato de aquisição de 765 tubos que irão compor a tubulação a ser instalada no sistema de drenagem pluvial nas ruas. No projeto destas vias urbanas, serão investidos aproximadamente R$ 50 mil, valor que soma-se aos R$ 320 mil de recursos próprios que estão sendo aplicados na pavimentação dos trechos das ruas. O processo licitatório foi vencido por uma empresa local, e a expectativa é que novos empregos sejam criados para contemplar as obras em Ernestina.