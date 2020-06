Venâncio Aires recebe R$ 485 mil para aplicar em ações assistenciais na cidade

O município de Venâncio Aires recebeu um recurso federal emergencial, no valor de R$ 485,1 mil, para a execução de ações sócio assistenciais e estruturação da rede do Sistema Único de Assistência Social. Além disso, o repasse emergencial servirá para aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para as equipes de profissionais do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e Centro de Assistência Especializado de Assistência Social (Creas), e para a compra de alimentos no valor de R$ 189 mil para as famílias atendidas pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae).

Entre as ações que devem ser realizadas está previsto o apoio e pagamento de 15 aluguéis sociais durante seis meses para famílias de imigrantes refugiados, que perderam os empregos neste período de pandemia e que podem vir a serem despejados de domicílios alugados. Também deve ser feita a ampliação da distribuição dos kits de alimentação para famílias que recebem e estão cadastrados no auxílio emergencial e a implantação de um setor específico de atendimento para imigrantes refugiados, além de compras de equipamentos para fornecer cursos profissionalizantes e de capacitação.

"Este valor vem em boa hora. A gente sabe que é paliativo mas já é uma ajuda. É uma ampliação nos serviços. Uma situação que colabora muito para que as famílias possam focar seus objetivos em outras situações e, diante das possibilidades que temos, começamos a dar andamento a ampliação de serviços para a comunidade carente de Venâncio Aires", destaca o secretário de Habitação e Desenvolvimento Social, Mateus Deitos Rosa.

Além disso, o Ministério destinou dois incrementos de recursos. Um será destinado a Proteção Social Básica, no valor de R$ 173.054,10. A primeira parcela, no valor de R$ 86.527,05 já foi depositada e servirá para melhorar as ações que já vem sendo realizadas pela equipe do Cras do bairro Batisti. O outro incremento, no valor de R$ 121.929,00, foi direcionado a Proteção Social Especial. A primeira parcela no valor de R$60.964,50, também já foi depositada e ajudará no incremento das ações executadas pelo Creas.