Ginásio de São Gabriel é usado para atendimentos médicos

São Gabriel tem novo local para atender a população com sintomas gripais, o "Gripão". Montado no ginásio de esportes da escola Ginásio São Gabriel, a estrutura conta com médicos, enfermeiras, técnicos de enfermagem e agentes de saúde.

Quem apresentar sintomas de Covid-19 - como tosse, febre, dor no corpo, perda de paladar e olfato - pode procurar o local para buscar atendimento. Lá, será feita triagem, consulta por um médico e realização de teste rápido, conforme recomendação da equipe. Para garantir a segurança aos pacientes e profissionais, o espaço foi ampliado. A secretaria da Saúde de São Gabriel já contabiliza cerca de 1,5 mil atendimentos desde o dia 23 de março, quando o espaço foi inaugurado.