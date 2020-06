Academias de Passo Fundo se unem para arrecadar donativos

Em parceria com a Prefeitura de Passo Fundo, todas as academias da cidade se uniram para lançar a um campanha solidária. O objetivo é arrecadar alimentos não perecíveis, roupas, cobertores, materiais de higiene e limpeza, enfim, tudo o que posso contribuir com as pessoas que mais precisam.

Para o proprietário de um dos estabelecimentos, Guerton Benck, Passo Fundo é referência na área da saúde e isso inclui a área da educação física. "Hoje, temos inúmeras academias distribuídas nos mais diversos bairros da cidade, com o intuito de promover a saúde. Então, junto com esse processo complicado que estamos vivendo da pandemia, surgiu a ideia de fazer os pontos de arrecadação. Essa era uma ação que já era feita de maneira paralela, mas isolada, o que a gente fez foi unificar essas ações", afirmou. A arrecadação será recolhida pela prefeitura e, posteriormente, distribuída à população necessitada.