Venda de cucas em festa cai 71,1% em Santa Cruz do Sul

Ao se reinventar com a realizao da Festa das Cucas em Casa, o tradicional evento santa-cruzense, que SE encerrou no domingo, contabilizou mais de 13 mil cucas vendidas pelas 15 padarias participantes nos municpios de Santa Cruz do Sul, Vera Cruz, Candelria, Venncio Aires, Lajeado e Porto Alegre.A venda, no entanto, foi bem abaixo do que no ano passado, quando a expectativa da coordenao do evento era de vender 45 mil doces, o que representa uma retrao de 71,1% em relao 2019.

A festa, que foi realizada de maneira diferente em virtude da pandemia do novo coronavrus, contou com delivery de cucas e lives de entretenimento, A edio marcou os 20 anos do evento, que foi realizada respeitando as regras de distanciamento social e higiene necessrias durante a pandemia da Covid-19. Com o intuito de fortalecer a economia local, as pessoas pediram as cucas atravs de aplicativo ou direto com as padarias por telefone. "Alm das vendas das cucas, chope e linguia, mais de 30 empregos temporrios foram gerados durante o perodo", ressaltou o coordenador do evento, Mateus Becker.