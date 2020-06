Lajeado implementa ferramenta do Google em escolas

O municpio de Lajeado deu mais um grande passo rumo a uma transformao na rede municipal da educao. Foi lanado, na tera-feira, o projeto Google for Education. Com a temtica "A Viso do Google para a Educao", a live reuniu especialistas, consultores, profissionais da educao e comunidade.

O evento foi conduzido por Neto Dutra e Mariana Reis, consultores da empresa vencedora da licitao para treinamento das equipes pedaggicas no municpio. Na primeira parte eles provocaram uma reflexo nos espectadores abordando a evoluo da tecnologia at os dias atuais e o papel da tecnologia na educao, entre outros temas. No segundo momento, apresentaram as possibilidades ofertadas pelo sistema do Google para a Educao e os recursos do sistema adquirido pela prefeitura.

"O Google for Education utilizado por milhes de usurios nas instituies mais prestigiadas do mundo e suas ferramentas auxiliam na comunicao, colaborao, criatividade e desenvolvimento", disse Dutra, que tambm ressaltou que a tecnologia busca ser uma aliada e no substituir o trabalho do educador.

Em 2019, o municpio adquiriu 1.020 chromebooks, computadores portteis com a tecnologia Google que sero usados no projeto em todas as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, oferecendo a professores e alunos mquinas avanadas, com mobilidade, e acesso plataforma. Este projeto integra as escolas do municpio ao Pro_Move Lajeado, programa que estimula a inovao na cidade, e ao Pacto Lajeado Pela Paz, que trabalhar com os alunos temas de comportamento e educao empreendedora. Os laboratrios mveis com Chromebooks j esto sendo distribudos nas escolas para que j estejam disponveis quando os alunos puderem retornar s aulas presenciais.