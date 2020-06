Projeto em São Francisco de Paula tem nova etapa

Começa nesta quinta-feira a etapa que antecede a segunda fase do projeto de educação patrimonial "Memórias de São Francisco de Paula", agora no formato online. Neste momento, a prioridade é ampliar a participação popular, oportunizando a todos registrar depoimentos pessoais que tragam curiosidades, experiências e, sobretudo, lembranças de momentos vividos junto ao Lago São Bernardo e do Hotel Cavalinho Branco, temas do próximo encontro.

Para isso, os interessados devem acessar o site (bit.ly/memoriasdesaochico) e preencher o formulário onde é possível anexar depoimentos, fotos e vídeos feitos por celular. Os testemunhos podem vir a integrar o documentário ou o livro Memórias de São Francisco de Paula e devem ser encaminhados até o dia 11 de julho.

O início da próxima fase do projeto está marcada para o dia 18 de julho, no hotel, que compõe com o Lago São Bernardo um cenário de grande beleza, ambos integrantes o patrimônio cultural do município. Durante o encontro, que será realizado nas dependências do hotel, quatro convidados do projeto irão dar seu depoimentos para a Roda de Memória. Desta vez, não haverá plateia para evitar a reunião de grande número de pessoas e os depoimentos serão gravados em vídeo.