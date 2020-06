Padarias de Bento Gonçalves vão distribuir o pãozinho de Santo Antônio

Um dos gestos mais simbólicos da Festa de Santo Antônio - a partilha dos pãezinhos - também precisou reinventar seu formato para alcançar os fiéis neste ano, em Bento Gonçalves. Além disso, a festa desse ano, por conta das restrições impostas pela pandemia da Covid-19, não terá missas presenciais.

A novidade desta edição da celebração é uma ação organizada pela Paróquia em conjunto com diversas padarias da cidade, que vão preparar os pães de Santo Antônio e disponibilizá-los gratuitamente aos clientes. Os estabelecimentos parceiros terão um local especialmente preparado com uma imagem do santo e uma vela acesa para ofertar os pãezinhos. Assim, os devotos podem retirar o alimento nos locais que tradicionalmente frequentam para fazer as compras e, em casa, acompanhar as bênçãos que são feitas diariamente às 18h, ao final das missas realizadas no Santuário A distribuição será feita até sábado em 13 padarias da cidade.