Famílias retiradas de área junto à ERS-239 serão remanejadas em Novo Hamburgo

Sete casas de alvenaria, de um total de 70 que fazem parte do processo de Regularização Fundiária da Vila Martin Pilger, começaram a ser construídas em Novo Hamburgo. Já é possível ter uma ideia de como ficará o novo espaço na área localizada junto à ERS-239, no bairro Vila Nova, e que representa o sonho dos moradores que esperam por este projeto.

As residências, que serão estilo térreas e sobrados, contarão com dois quartos, sala, cozinha e banheiro, sendo que quatro delas serão adaptadas para atender pessoas com algum tipo de deficiência física que dificulte a sua mobilidade. Conforme o diretor de Projetos Técnicos de Habitação, Martin Wagner, em quatro meses as sete casas devem estar prontas e entregues.

Paralelo à construção dessas primeiras residências, segue a execução das fundações das demais casas. Para o engenheiro fiscal responsável pela obra, Dalmar Verdade, a fase dos acabamentos é a que mais vai exigir tempo já que as casas serão entregues com piso cerâmico, azulejos nas áreas molhadas, pia, vaso sanitário e pintura interna e externa.

Esse espaço foi ocupado por famílias que estavam instaladas junto à antiga "Faixinha", depois do início do processo de duplicação da ERS-239, iniciada em 2010. Em 2017, foi resgatado o processo de regularização que em outras gestões havia sido interrompido. No final de 2018 foram entregues as obras de infraestrutura, como drenagem urbana, rede elétrica, redes de água e cloacal, unidade de tratamento de esgoto e pavimentação, beneficiando 117 famílias. "Quando reunimos os moradores em 2017 poucos acreditaram que faríamos as casas e agora a obra está aí. As primeiras residências estão sendo erguidas. É uma satisfação enorme essa realização", diz a titular da secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Roberta Gomes de Oliveira.