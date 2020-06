Prefeitura de São Gabriel volta a prorrogar vencimento de tributos

Após prorrogar por 60 dias o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e ver que as dificuldades econômicas, que motivaram a decisão em abril, permaneceram as mesmas ou até piores, o prefeito de São Gabriel, Rossano Gonçalves anunciou uma nova prorrogação no prazo, novamente por 60 dias. Com isso, fica transferido o pagamento da 3ª, 4ª, 5ª e 6ª parcelas para agosto, setembro, outubro e novembro, respectivamente.

A prorrogação também vale para parcelas obtidas através de reparcelamento e Refis da Dívida Ativa de IPTU e demais dívidas ativas de anos anteriores reparceladas com vencimento entre 1 de abril e 30 de junho, passando para os meses de setembro, outubro e novembro as vencidas em abril, maio e junho, respectivamente.