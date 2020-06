Bento Gonçalves planeja reduzir valor das contas de luz em até 50% com programa de eficiência energética

Na semana passada, foi iniciada a terceira fase do projeto de instalação de lâmpadas de LED em Bento Gonçalves, na serra gaúcha. Desenvolvido pelas secretarias de Gestão Integrada e Mobilidade Urbana e de Esportes e Desenvolvimento Social, a iniciativa foi contemplada pelo projeto de eficiência energética da RGE, que prevê a substituição das luminárias para que haja um ganho na eficiência energética, além de redução nos custos mensais das prefeituras.

As fases anteriores compreenderam a trocas de 24 pontos da iluminação externa da Praça CEU e 44 luminárias da quadra e das arquibancadas no Ginásio Municipal de Esportes, que passou a atender ao padrão exigido pela Fifa para eventos esportivos. Nos locais, a economia no consumo mensal de energia supera os 50%. No caso das vias públicas, a redução do consumo de energia será em torno de 40%.

Essa etapa contempla a substituição de cerca de 400 lâmpadas de vapor de sódio pela tecnologia LED em um trecho de 8,5 quilômetros, que compreende os bairros Santo Antão e São Roque. A iniciativa abrange a extensão das ruas Nelson Carraro, Fortaleza, 10 de Novembro, Osvaldo Aranha, Guilherme Fasolo e Avenida São Roque. Também serão trocados os braços metálicos que sustentam as lâmpadas, para gerar mais luminosidade.

O projeto de eficiência energética foi contemplado no ano passado e gerará uma economia de cerca de R$ 140 mil por ano aos cofres públicos de Bento Gonçalves. O recurso obtido foi de R$ 738.670,16. Ainda não há um prazo para a conclusão dos serviços, mas a estimativa é que a entrega ocorra em, no máximo, dois meses.