Licitação é aberta para centro de idosos de São Borja

Está aberto mais um processo de licitação, na secretaria municipal de Planejamento de São Borja, visando obras de reformas e melhorias no prédio onde funciona o Centro Dia do Idoso, em instalações do antigo Centro Social Urbano. A unidade assistencial conta com 12 vagas à disposição. As atividades estão temporariamente suspensas no local, em função das ações de prevenção ao coronavírus.

A licitação visa à contratação de empresa especializada do ramo de engenharia civil para execução das obras. Em processo anterior não foram registrados interessados. Agora os envelopes com proposta de valores financeiros e documentação das empresas concorrentes devem ser apresentados, na secretaria de Planejamento, até 03 de julho, as 8h30min.

Será feita a reposição do telhado, assim como o serviço de calhas. O conjunto de melhorias ainda inclui substituição ou recuperação da rede elétrica e a implantação de uma calçada externa, para melhor a comodidade e a circulação do público assistido. A obra também terá operação de pintura das instalações.

Quando em funcionamento, normalmente permanecem ocupadas as 12 vagas oferecidas pelo Centro Dia do Idoso. São atendidas pessoas a partir dos 60 anos. A regra básica para entrada no local é que os idosos sejam atendidos por alguns meses, retornando, depois, ao convívio familiar. Em determinadas situações, porém, devido à ausência de família, a permanência é por período mais longo.

A rotina dos idosos na instituição começa no início da manhã, quando um veículo da prefeitura os recolhe nas suas casas. No Centro Dia recebem café, almoço e lanches. Os idosos também participam de atividades de lazer e integração ou de oficinas de atividade física ou produção de artesanato. As atividades só devem ser retomadas quando a pandemia de Covid-19 passar.