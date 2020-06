Santo Ângelo apresenta dados de incidência da Covid-19

A secretaria municipal de Saúde de Santo Ângelo, por meio da Comissão de Vigilância Epidemiológica de Prevenção e Combate à Covid-19, atualizou o levantamento dos 97 casos do novo coronavírus (Covid-19) confirmados no município, conforme levantamento mais atualizado da pasta. Os infectados foram separados de acordo com a distribuição dos mesmos por faixa etária, conforme notificações no Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe e no notificador e-SUS.

Dos 97 casos registrados em Santo Ângelo desde o dia 25 de abril, 33 casos correspondem à faixa etária de 21 a 40 anos (34%). Em segundo lugar, com 16 casos (17% dos registrados), está o grupo de 51 a 60 anos, queda de três pontos percentuais em relação ao levantamento divulgado em 31 de maio pela prefeitura.

Com 15% dos pacientes da Covid-19 está o grupo de 61 a 70 anos, com 14 casos confirmados. Com 11 casos (11%) estão os grupos de idade de 41 a 50 anos e de zero a 20 anos, respectivamente. Em seguida, são sete casos (7%) na faixa de 71 a 80 anos e cinco casos (5%) dos pacientes de 81 a 90 anos.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Luís Carlos Cavalheiro, o maior número de casos está relacionado ao grupo de pessoas de 21 a 40 anos, o que reforça a recomendação de que não são somente os idosos que devem ficar em casa. "O grupo de contaminados com maior número é o que tem entre 21 e 40 anos. Por isso é importante evitar as aglomerações, reuniões de amigos, os churrascos, festas em residências e a vida noturna neste instante. Afinal, são os jovens os mais atingidos pelo vírus neste momento", disse.