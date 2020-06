Canela terá R$ 12 milhões para concluir a Rota Panorâmica

O prefeito Constantino Orsolin anunciou, durante coletiva de imprensa por videoconferência, a conclusão do trecho canelense da Rota Panorâmica. O contrato com a Caixa Econômica Federal foi assinado por ele em sua casa, já que se encontra isolado por precaução nesta época de pandemia. Serão destinados R$ 12 milhões para a obra, com juros de 4,5% ao ano, mais CDI (Certificado de Depósito Interbancário).

O trecho diz respeito aos 7,5 quilômetros que faltam pavimentação e que ligam Canela a Três Coroas pelo meio rural. A pavimentação implicará na abertura de um novo caminho para os visitantes oriundos da Região Metropolitana, do Vale do Sinos, da região Sul e do Vale do Paranhana. Serão, pelo menos, 18 quilômetros a menos para quem chega a Canela pela ERS-115.

Segundo a secretária adjunta de Governança, Planejamento e Gestão, engenheira Vera Madeira, a obra está em fase de licenciamento ambiental, e o projeto, concluído. Agora, será realizada a revisão orçamentária para, finalmente, se fazer a licitação. Diante disso, a previsão é começar a obra em 90 dias.

"Era o nosso sonho, a expectativa de todos nós. Vai definir Canela antes e depois, além de expandir o desenvolvimento daquela região e alavancar o turismo rural", avalia o prefeito, ao celebrar a vinda dos recursos e mencionar também a instalação da atração Sky Glass no Parque da Ferradura, que dará nova referência de entretenimento e turismo ao município.

Na coletiva on-line, Orsolin aproveitou para informar sobre o depósito da primeira das quatro parcelas de ajuda do governo federal para o município. O valor repassado é de R$ 1.302.617,59 (total de R$ R$ 5.210.470,36), e especificamente para Saúde e Assistência Social, no valor de R$ 160.594,63 (ao todo, R$ 642.378,52).