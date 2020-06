Fiscalização será intensificada em Venâncio Aires

O Comitê de Gerenciamento das ações de controle da Covid-19 de Venâncio Aires esteve reunido para analisar o decreto municipal, que declara estado de calamidade pública e adota medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública, decorrente do surto de coronavírus. Apesar da alteração da bandeira de amarela para laranja da região pelo governo do Estado, Venâncio Aires segue com as mesmas normativas previstas no decreto em vigor, sancionado em 25 de maio.

Desde então, as medidas tem sido flexibilizadas, mas outras ações de controle foram sugeridas no documento e estão sendo implantadas. No comércio e indústrias, por exemplo, o Sistema de Mapeamento Inteligente foi adotado. Na chegada ao estabelecimento, o cliente ou funcionário é registrado com CPF que entrou e saiu daquele local, permitindo um mapeamento de por onde a pessoa, que pode vir a ser um caso positivado, circulou e quem mais esteve no mesmo local na mesma hora. Tais dados permitem que a Vigilância Epidemiológica tomem decisões pontuais e precisas no combate à propagação do vírus.

A cor da bandeira é definida por região, desta forma, alguns acontecimentos em municípios vizinhos podem ser responsáveis pela troca de classificação de toda a região. Através do setor de Fiscais de Posturas e da Brigada Militar, a fiscalização também seguirá intensa, já que aglomerações, jogos coletivos (bocha, futebol, bilhar, carteados), festas, seguem proibidos, assim como o funcionamento de bares após as 22h. A obrigatoriedade do uso de máscara segue em vigor. A vigilância no setor gastronômico pelo cumprimento das regras sanitárias e de higienização também serão intensificadas.