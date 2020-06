Por assédio sexual, vereador de Novo Hamburgo é cassado

Por 13 votos a 1, a Câmara de Vereadores Novo Hamburgo acolheu decisão do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar e decretou a cassação do mandato do vereador Enfermeiro Vilmar (PSL) por quebra de decoro. A medida é resultado de processo disciplinar iniciado em setembro de 2019. Logo após o encerramento da votação, o parlamentar deixou o plenário, sem ouvir as justificativas de votos dos colegas.

A apuração teve como base inquérito policial instaurado pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher para investigar um caso de assédio sexual envolvendo o vereador. A penalidade de perda do mandato é imediata. Rafael Lucas, primeiro suplente da coligação que elegeu Vilmar em 2016, deve substituir o parlamentar.

O processo disciplinar, conduzido pelo Conselho de Ética, abrangeu etapas de análise documental, oitiva de testemunhas e espaço para defesa e contraditório. O voto elaborado pela relatora Tita foi lido durante reunião no último dia 27 e aprovado pelos demais integrantes do colegiado. O parecer aponta transgressão grave à ética parlamentar. "Os fatos noticiados pelo inquérito policial em face do representado reproduzem condutas graves e provas cabais do delito praticado por este. Tais fatos traduzem uma imagem negativa e de descrédito ao Legislativo e a seus membros", sustenta o relatório.

O entendimento adotado pelos vereadores sobre a gravidade do ato praticado pelo Enfermeiro Vilmar é reforçado, para casos de assédio sexual, pelo artigo 16 do Código de Ética da Câmara. De acordo com o artigo 9º do Regimento Interno do Conselho, a pena aplicável a esse enquadramento é justamente a perda do mandato. A sanção também é prevista pelo artigo 55 da Constituição Federal e pelo artigo 25 da Lei Orgânica do município, para casos em que a conduta do parlamentar seja considerada incompatível com o decoro e a dignidade da casa legislativa.

O parecer aprovado pelo Conselho de Ética argumenta que a omissão do colegiado seria um desrespeito à confiança depositada pelos eleitores. "Além de prevenir a ocorrência, incentivando as vítimas a denunciarem os assédios, cabe a esta casa legislativa apurar e punir as violações denunciadas. É importante que seja rompido o silêncio do assédio sexual, visto que tal conduta alimenta o agressor e pode contribuir para que aconteça mais vezes", reitera a relatora Tita. O vereador foi procurado pelo Jornal Cidades, mas não retornou o contato até o fechamento desta edição