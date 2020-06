Caxias do Sul instala mais cinco novos leitos de UTI em hospital

A prefeitura de Caxias do Sul decide abrir mais cinco leitos adultos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Virvi Ramos, custeando o valor integral de R$ 2,8 mil por leito ao dia.A comitiva da prefeitura, liderada pelo prefeito, Flvio Cassina, foi recepcionada pela diretora-executiva da instituio, Cleciane Doncatto Simsen, que apresentou a ala que anteriormente era ocupada pela neonatal e agora comporta mais oito leitos de UTI, sendo cinco pelo Sistema nico de Sade (SUS) e trs privados.

O titular dasecretaria de Sade do municpio, Jorge Olavo Hahn Castro, reforou que a ocupao hospitalar tambm um dos critrios para a mudana de cor da bandeira da regio, de acordo com o modelo de distanciamento do governo do Estado. "Preventivamente, decidimos abrir os leitos para no sofrermos com uma bandeira vermelha, visto que os casos da regio esto crescendo rapidamente e nos impactam diretamente. A prefeitura estw bancando e continua sendo suporte para a regio tambm em outras patologias", afirmou.

O prefeito Cassina se dirigiu aos profissionais da sade que, realizam uma "atividade heroica de encarar algo ainda meio desconhecido". E lembrou que Caxias passou de 34 leitos de alta complexidade do SUSpara 49 em um curto perodo de tempo. "Ningum faz nada sozinho. Muitas pessoas contriburam para essa ampliao, e, nos prximos dias, poderemos anunciar o dobro de leitos disponveis populao, quando os 10 novos (leitos de UTI) do (hospital) Pompeia entrarem em operao."

Os leitos que foram entregues no hospital contam com camas hospitalares, ventiladores pulmonares, monitores de beira de leito, cama, bomba para mediao e bomba para dieta, entre outros equipamentos fundamentais para tratamento intensivo. Dessa forma, o Hospital Virvi Ramos tem, agora, nove leitos de UTI para a rede pblica e outros nove para o sistema privado. Hoje, dos 10 leitos que esto em operao,seis so por convnio/particular e quatro, pelo SUS.